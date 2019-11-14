داخلية «الوفاق» تستعرض سير العمل بمديريات الأمن

عقد مساعد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق للشؤون الأمنية العميد محمد المداغي، اجتماعًا الخميس، مع عدد من مدراء الأمن، بحضور مدير الإدارة العامة للدعم المركزي.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع الذي عُقِد بديوان مديرية أمن طرابلس، ناقش سـير الـعمل الأمـني بـمديريات الأمـن بمناطق (طرابلس- الجفارة- جنزور وتاجوراء)، والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل وإيجاد الحلول الناجعة لحلحلتها.

كما استمع مساعد الـوكيل لشروح حول الوضع الأمني داخل مناطق طوق العاصمة، واطلع على الأوضاع الأمنية داخل العاصمة طرابلس وضواحيها.