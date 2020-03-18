ليبيا

داخلية الوفاق: تنفي فرض حظر تجول

عين ليبيا | نُشر الأربعاء، 18 مارس 2020 - 12:06
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ليبيا
لـم يـصدر بـشأن هـذا الـموضوع أي تـعليمات حـتي الآن [صحيفة العرب]

تـنفي وزارة الـداخلية بـحكومة الـوفاق الـوطني الأخـبار الـمتداولة عـبر مـواقع الـتواصل الاجـتماعي بـشأن فـرض حـظر تـجول مـن الـساعة الـرابعة مـساء إلـى الـسابعة صـباحاً.

وتأكد بـأن هـذه الأخـبار عـارية عـن الـصحة، ولـم يـصدر بـشأن هـذا الـموضوع أي تـعليمات حـتي الآن.

وكـما تـدعو الـوزارة الـسادة الـمواطنين بـالابـتعاد عـن أمـاكن الـتجمعات، تـنفيذاً للـتعليمات الـصادرة بـشأن الـوقاية مـن فـايـروس كـورونا الـمستجد واتـخاذ كـافة الـتدابير الاحـترازية مـن خـلال الالـتزام بـشروط الـسلامة الـصحية والـتعليمات الـصادرة عـن الـجهات الـصحية الـمختصة بـالـدولة.

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