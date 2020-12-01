داخلية «الوفاق» تُناقش الأوضاع الأمنية بمديريات الأمن في المناطق

اجتمع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، بمدراء الأمن بالمناطق، بحضور مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية وعدد من رؤساء الأجهزة ومدراء الإدارات بالوزارة.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بقاعة الاجتماعات بوزارة الداخلية في طرابلس، مناقشة الأوضاع الأمنية داخل مديريات الأمن والمشاكل التي تواجههم، وتذليل كافة الصعوبات لإنجاح سير العمل بهذه المديريات.

وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة التعاون بين كافة مديريات الامن والأجهزة الأمنية الأخرى لبسط الأمن والمجاهرة به، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

وطالب باشاغا بضرورة تفعيل كافة مراكز الشرطة التابعة لهذه المديريات باعتبارها القاعدة الأساسية الأمنية لتقديم الخدمات للمواطن، وتفعيل البوابات والتمركزات الأمنية وفق الخطط الأمنية التي تصدر من قِبل مديريات الأمن، مشدداً على ضرورة الضبط والربط والتقيد بالزي الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة ومعاملة المواطنين معاملة حسنة.

وأكد وزير الداخلية على ضرورة تفعيل كافة البوابات والتمركزات الأمنية بالفترة الليلية من أجل حفظ الأمن والسهر على راحة المواطنين ومنع حدوث أي خروقات أمنية.

وأشار الوزير إلى ضرورة تقديم كافة الدعم لمديريات الأمن بالمنطقة الجنوبية وذلك بسبب نقص في المحروقات وتردي الأوضاع المعيشية مما أثر بالسلب على أداء العمل الأمني داخل هذه المديريات، الأمر الذي “يتطلب منا تقديم كافة الدعم لهم لإنجاح سير العمل لبسط الأمن والاستقرار بالجنوب الليبي”.

هذا واستمع الوزير لشروح من قِبل مدراء الأمن حول المشاكل والعراقيل التي تواجههم، والمقترحات التي من شأنها تذليل كافة الصعاب التي تواجه العمل الأمني.