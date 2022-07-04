داعما لمطالب المتظاهرين.. الإتحاد الإفريقي: نؤيد مطالب الحراك الشعبي في ليبيا

أبدى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، الأحد، دعمه لمطالب المتظاهرين في ليبيا لتحقيق حياة معيشية أفضل.

فكي وفي بيان له حول المظاهرات التي شهدتها ليبيا، ذكر أنّ الاتحاد يتابع باهتمام تطور الأحداث بليبيا، معلنا تأييد حرص الحراك الشعبي على ضرورة الإسراع بالخروج من الأزمة الخطيرة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.

وحثّ فكي القائمين بالحراك الشعبي على ضرورة ضمان احترام سلامة جميع الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، كما رحب بدعم الأطراف الليبية لخارطة الطريق الإفريقية للمصالحة الوطنية الليبية ورغبتها في الانضمام إليها.

وشدد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي على الطبيعة الشاملة لعملية المصالحة وضرورة أن تكون بإدارة ليبية، بحسب البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الإفريقي.