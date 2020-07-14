دراسة: الغرغرة بالماء والملح فعالة كعلاج لمرضى كورونا

الغرغرة وغسل الأنف بالماء الدافىء والملح من الوصفات الشعبية التي يتداولها الناس كعلاج محتمل لمرض فيروس كورونا المستجد Covid -19. ولكن هذه الوصفة لم تثبت فاعليتها من خلال التجارب السريرية، لذا لا تتبناها المنظمات الصحية رسمياً، ولا ينصح بها الأطباء.

ومن أجل أثبات ذلك، قام باحثون من جامعة إدنبرة University of Edinburgh، بدراسات سريرية للتأكد من فاعلية هذه الوصفة البسيطة وقليلة التكاليف في معالجة أعراض فيروس كورونا وإيقاف تطور المرض، خاصة بعدما تبين لهم أن الماء المالح يحدُّ من أعراض السعال ونزلات البرد ويحول دون تفاقمها ويساعد على تعزيز آليات الجسم الطبيعية لمكافحة الفيروسات، وقد يكون مفيداً أيضاً للذين يعانون من أعراض خفيفة لفيروس كورونا، الذي يصيب الشعب الهوائية بطريقة مماثلة.

وتعتمد هذه الدراسة الحديثة على تجربة سابقة تمَّ نشرها في عام 2019 وكانت تهدف في ذلك الوقت إلى اختبار فاعلية الغرغرة بالماء والملح في معالجة أعراض نزلات البرد والسعال، التي يسببها أحد الفيروسات التاجية الأربعة الشائعة والمعروفة، وكانت العينة في الدراسة السابقة مجموعة من المتطوعين الذين استخدموا هذه الوصفة ونجحوا في تقليص فترة نزلات البرد إلى يومين فقط، مع قابلية أقل لنقل العدوى وتقليص الحاجة لاستخدام الأدوية. ويدرس الباحثون حالياً إمكانية تحقيق النتيجة نفسها مع أولئك الذين يعانون من أعراض السلالة الجديدة من الفيروسات التاجية التي تسبب COVID-19.

وتعتمد الدراسة الجديدة، والمدعومة مالياً من مركز أبحاث الصحة التنفسية في إسكتلندة، على متابعة عينة من المتطوعين المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تقسيمهم إلى مجموعتين، تتبع المجموعة الأولى الإرشادات الصحية والعلاجات المعروفة مع الحجر الذاتي، فيما طُلب من المجموعة الثانية أن تلتزم هي أيضاً بكل هذه التعليمات وتضيف إليها الغرغرة وتنظيف الأنف بالماء الدافئ والملح. ولا تزال هذه الدراسة في طور البحث قبل إعلان النتائج العلمية النهائية.