دراسة تؤكد: بناء العضلات يحافظ على شباب الدماغ ويؤخر الشيخوخة

أظهرت دراسة أميركية حديثة أن تعزيز الكتلة العضلية وخفض الدهون الحشوية في البطن يرتبطان بدماغ أكثر شباباً وإبطاء عملية الشيخوخة. وأكد الباحثون أن الدهون الحشوية، التي تحيط بالأعضاء الحيوية، تؤثر سلباً على صحة الدماغ مقارنة بالدهون تحت الجلد.

الدراسة، التي أُجريت على 1164 شخصاً بمتوسط عمر 55 عاماً، استخدمت تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي للعضلات والدهون، بالإضافة إلى خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتقدير “عمر الدماغ”، أي مدى شباب أو كبر الدماغ مقارنة بالعمر الزمني للفرد.

وأوضح سيروس راجي، الأستاذ المشارك في الأشعة وطب الأعصاب بجامعة واشنطن في سانت لويس، أن الأجسام ذات الكتلة العضلية العالية والدهون الحشوية المنخفضة تمثل مؤشراً قوياً على دماغ أصغر سناً وأكثر صحة، وأن هذه العوامل تقلل مخاطر الإصابة بأمراض عصبية مستقبلية مثل ألزهايمر.

وأضاف الباحثون أن الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء فقدان الدهون، خاصة الداخلية منها، يعد استراتيجية قابلة للتنفيذ لتحسين الصحة العصبية، مشيرين إلى أن القياسات الحديثة باستخدام الرنين المغناطيسي والذكاء الاصطناعي توفر مؤشرات دقيقة لمتابعة فاعلية التدخلات العلاجية وبرامج اللياقة.

كما شددت الدراسة على أن العقاقير الشائعة لعلاج السمنة قد تساعد في فقدان الدهون، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى فقدان العضلات، مما يبرز أهمية دمج استراتيجيات تحسين الكتلة العضلية مع إدارة الوزن للحفاظ على صحة الدماغ.