دراسة تحذّر: استخدام الهاتف ليلاً يزيد من حدة «الأفكار الانتحارية»

حذرت دراسة حديثة من أن استخدام الهاتف الذكي خلال ساعات الليل المتأخرة، خاصة بين الحادية عشرة مساءً والواحدة بعد منتصف الليل، قد يزيد من شدة الأفكار والتخطيط الانتحاري في اليوم التالي لدى الأشخاص المعرضين لمخاطر نفسية مرتفعة.

الدراسة، المنشورة في دورية JAMA Network Open ونُقلت عبر موقع Medical Xpress العلمي، تابعت سلوك 79 بالغًا يعانون من أفكار انتحارية حديثة على مدى 28 يومًا، مستخدمة تقنية غير مسبوقة: التقاط صور لشاشات هواتفهم كل خمس ثوانٍ أثناء الاستخدام، ما أنتج أكثر من 7.5 مليون لقطة شاشة.

وأظهرت النتائج أن كلما طالت الفترة بين جلسات استخدام الهاتف قبل النوم، انخفضت مستويات الأفكار الانتحارية بشكل ملحوظ.

وفي المقابل، ارتبط استخدام الهاتف بين الساعة 11 مساءً و1 فجراً بارتفاع خطر التخطيط الانتحاري في اليوم التالي، بينما لم يظهر الاستخدام بين الساعة 1 و5 فجراً أو في الصباح الباكر نفس الارتباط.

كما أظهرت الدراسة أن التفاعل النشط عبر الهاتف بعد منتصف الليل، مثل كتابة الرسائل أو التواصل المباشر مع الآخرين، كان مرتبطًا بانخفاض نسبي في شدة الأفكار الانتحارية، في حين أن التصفح السلبي فقط زاد من الخطر.

وفسر الباحثون هذه النتائج بأن التواصل الفعّال يقلل الشعور بالعزلة، بينما يزيد الاستهلاك السلبي للمحتوى التوتر والقلق والتفكير السلبي، خاصة في ساعات الليل التي تكون فيها القدرة النفسية على المقاومة أضعف.

وأكدت الدراسة أن المشكلة ليست في كمية استخدام الهاتف وحدها، بل في التوقيت وطبيعة الاستخدام، وأنهما المحددان الرئيسيان للمخاطر أو الحماية النفسية.

تأتي هذه النتائج ضمن نقاش متزايد حول تأثير التكنولوجيا على الصحة النفسية، بعد أن أظهرت دراسات سابقة أن الاستخدام المكثف للهواتف المحمولة مرتبط باضطرابات النوم والاكتئاب والقلق.

وتشير هذه الدراسة إلى أن تعديل عادات استخدام الهاتف ليلاً، خصوصًا التفاعل النشط بدلاً من التصفح السلبي، يمكن أن يكون خطوة مهمة للوقاية النفسية.