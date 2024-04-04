دراسة حديثة تتوقع ارتفاع معدلات الإصابة «بنوع معين» من السرطان

نشرت مجلة “ذي لانسيت”، دراسة جديدة قالت فيها، “إنه يتوقع أن تشهد معدلات الإصابة “بسرطان البروستاتا” زيادة كبيرة في السنوات المقبلة في مختلف أنحاء العالم”.

وقال معدّو الدراسة، إن “العدد السنوي للحالات الجديدة الذي بلغ 1.4 مليون عام 2020 سيتضاعف في سنة 2040، إذ سيبلغ 2.9 مليون إصابة”.

ورأى الباحثون في “زيادة متوسط العمر المتوقع والتغيّرات في الأهرامات العمرية” سبباً لهذا الارتفاع”.

وبحسب وكالة فرانس برس التي نقلت الدراسة، اضاف الباحثون: “على عكس المشاكل الكبرى الأخرى، كسرطان الرئة أو أمراض القلب والأوعية الدموية، لن يكون ممكناً من خلال سياسات صحة عامة، تجنّب زيادة الحالات هذه”.

واعتقد معدّو الدراسة، “أن من الممكن الحد من زيادة الإصابات بسرطان البروستاتا من خلال السعي إلى التشخيص المبكر”، مشيرين إلى أن “سرطانات البروستاتا يتم اكتشافها هناك في كثير من الأحيان في وقت متأخر جداً بحيث لا يمكن التعامل معها بفاعلية”.

هذا ويعد سرطان البروستاتا الأكثر شيوعا لدى الرجال بين أنواع السرطان، إذ تشكل نسبته 15% من مجمل الإصابات، ويحدث فوق سن الخمسين في معظم الحالات.