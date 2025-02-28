دراسة حديثة.. هذا هو مفتاح «الشباب الدائم»!

آفاق جديدة لعلاج المشاكل المرتبطة بالتقدم في العمر، حيث اكتشفت دراسة يابانية حديثة، أن هناك “بروتينا قد يكون المفتاح لمحاربة الشيخوخة”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، “مع التقدم بالعمر، تتراكم في الجسم خلايا هرمة تعرف بـ”خلايا الزومبي”، حيث تتوقف عن الانقسام لكنها تظل نشطة، ما يؤدي إلى إطلاق مواد التهابية تساهم في الإصابة بأمراض مثل ألزهايمر والتهاب المفاصل، لكن الدراسة الجديدة، كشفت أن تقليل مستويات بروتين AP2A1 في الخلايا الهرمة يعيدها إلى حالتها الشابة والصحية، بينما يؤدي ارتفاعه إلى تسريع عملية الشيخوخة، ما قد يساعد في الحد من تأثير الشيخوخة على الجسم”.

وبحسب الصحيفة، “استخدم العلماء تقنية تداخل الحمض النووي الريبي لتعطيل إنتاج AP2A1 في خلايا جلدية بشرية تعرف بالخلايا الليفية، ونتج عن ذلك، عودة الخلايا إلى حجمها الطبيعي واستئناف عملية الانقسام وظهور علامات الشباب مجددا، أما عند زيادة مستويات AP2A1، فقد نمت الخلايا بشكل أكبر وبدأت في تكوين ألياف إجهاد سميكة، وهي إحدى السمات المميزة للشيخوخة الخلوية”.

وقال الدكتور شينجي ديجوتشي، كبير معدي الدراسة: “النتائج “مذهلة”، مشيرا إلى أن تقليل AP2A1 يعكس الشيخوخة ويحفّز تجديد الخلايا، وتشير الدراسة إلى أن AP2A1 قد يكون عنصرا أساسيا في عملية الشيخوخة في مختلف أنسجة الجسم، ما يجعل استهدافه خيارا محتملا لعلاج أمراض الشيخوخة”.