لتعزيز الإنتاج الليبي.. انطلاق معرض «درج» الدولي للتمور بدورته السادسة

انطلقت بمدينة درج فعاليات معرض درج الدولي للتمور والصناعات المصاحبة في دورته السادسة، والذي يقام تحت إشراف الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وبمشاركة واسعة من المزارعين والمنتجين والشركات المحلية المهتمة بصناعة وتعبئة وتغليف التمور ومشتقاتها.

ويهدف المعرض إلى دعم وتطوير قطاع التمور الليبي والتعريف بجودة الإنتاج الوطني، بالإضافة إلى تعزيز فرص التسويق المحلي والدولي، وتشجيع الصناعات التحويلية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني والتنمية الزراعية.

ويشتمل المعرض على أجنحة لعرض منتجات متنوعة من التمور ومشتقاتها، إلى جانب ورش عمل وندوات علمية حول أساليب تحسين الإنتاج وجودة التعبئة والتغليف، بمشاركة خبراء ومختصين في المجال الزراعي والصناعات الغذائية.

وأكدت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات دعمها المستمر لمثل هذه الفعاليات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة أمام المنتجين الليبيين للوصول إلى الأسواق الخارجية.