درس تعليمي ينتهي بـ«كارثة» وحوادث السير والحرائق تحصد أرواحاً جديدة

انتهى درس تعليمي في إحدى قرى محافظة الدقهلية شمالي مصر، بكارثة بعدما “انهار سقف الغرفة على رؤوس التلاميذ، ما أدى إلى مصرع طفلين وإصابة 17 آخرين”.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، “وقع الحادث المأساوي في قرية عزبة سمعان التابعة لمركز بني عبيد، وكان الأطفال يحضرون “درسا خصوصيا” مع إحدى المعلمات، والتي تم القبض عليها بعد وقوع الحادث، وتراوحت أعمار التلاميذ بين 9 و10 سنوات وهم يدرسون بالصف الرابع الابتدائي، بينما توفي طفل بعمر 7 سنوات وصل إلى المستشفى جثة هامدة”.

هذا “وتجري جهات التحقيق الإجراءات القانونية لكشف ملابسات الواقعة”.

سلوفاكيا.. حريق يودي بحياة 5 أشخاص بينهم 4 أطفال

قال مسؤولون اليوم الخميس، إن “حريقا اندلع في مستوطنة فقيرة للغجر بشرق سلوفاكيا أودى بحياة خمسة أشخاص، من بينهم أربعة أطفال”.

وأشار مسؤول البلدية في قرية فيلكي ساريس إلى أن “الحريق دمر ثمانية منازل، يعيش فيها 30 شخصا، مضيفا أنه تم نقل 11 بالغا وسبعة أطفال إلى مركز مجتمعي بعدما تضررت منازلهم بسبب الحريق”.

وقالت إدارة الإطفاء التطوعية في المنطقة، التي أرسل أعضاؤها إلى الحريق مع رجال الإطفاء، إنه “تم العثور على بقايا متفحمة لخمسة أشخاص أثناء مكافحة الحريق”.

هذا “وبحسب وكالة “اسوشيتد برس”، لم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق قبل منتصف الليل، وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة”.

الأردن.. مقتل شخص وإصابة آخر بحادث سير

وقع حادث سير على طريق “عمّان إربد” بالقرب من جامعة جرش أدى إلى مصرع شخص.

و حسب وكالة “عمون”، أشارت الوكالة “إلى أن الفرق الأمنية تعاملت مع حادث كان لتصادم أربع مركبات متتالية على طريق إربد- عمان”، وأضاف “أن الحادث نتج عنه وفاة وإصابة تم إخلاؤهم إلى مستشفى “جرش” الحكومي”.

مصر.. حريق هائل يلتهم كراج سيارات

اندلع حريق هائل “داخل كراج سيارات بجوار مدرسة في منطقة الخصوص في محافظة القليوبية المصرية، ما أدى إلى تفحم عدد كبير من السيارات”.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، “تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالمنطقة، بلاغا بنشوب حريق ضخم بكراج سيارات بجوار مدرسة بمنطقة الخصوص، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال الحماية المدنية لمكان الحريق لمحاولة السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة”.

فرنسا.. إصابة العشرات في حادث مرور مروع

أصيب 36 شخصا أمس الأربعاء، إثر حادث مرور مروع وقع بين 4 حافلات عسكرية فرنسية.

وأشارت تقارير صحفية، “إلى أن الحافلات كانت تقل أكثر من 120 شخصا، بينهم طلاب من مختلف الأكاديميات العسكرية، بما في ذلك الجيش البري والبحرية والقوات الجوية والدرك الوطني. وكان هؤلاء الطلاب في طريق عودتهم من زيارة لقاعدة إيفرو الجوية”.

ووفق وسائل إعلام محلية، “كشفت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع عندما حاولت مركبة خفيفة التسلل بين الحافلات العسكرية التي كانت متجهة إلى باريس لحضور ندوة، مما تسبب في حدوث تصادم متسلسل بين الحافلات”.

Un accident sur l'A13 mercredi impliquant quatre bus transportant au total plus d'une centaine de militaires a fait 36 blessés.



➡️ Le point avec @Raph_journalist pic.twitter.com/xnzA7fW8It — LCI (@LCI) March 20, 2025

السلطات الأمريكية تنفذ 4 إعدامات

نفذت السلطات في ولاية أريزونا الأمريكية، “حكم الإعدام بحق رجل يدعى آرون براين جونشيس، قام بخطف وقتل زوج صديقته سابقاً”، حيث “يعد هذا المتهم ثاني سجين يتم إعدامه من بين 4 سجناء من المقرر إعدامهم هذا الأسبوع في الولايات المتحدة”.

ووفق وسائل إعلام أمريكية، “تم حقن آرون براين جونشيس (53 عاما) بمادة “بنتوباربيتال” المميتة في مجمع سجن ولاية أريزونا في مدينة فلورنس، وكان جونشيس قد قتل بالرصاص تيد برايس في الصحراء خارج منطقة ميسا في مدينة فينيكس في عام 2002″.

وبحسب المعلومات، “كما نفذت ولاية لويزيانا حكم الإعدام بحق رجل أمس الثلاثاء، وتم تحديد موعد لإعدام اثنين آخرين في فلوريدا وأوكلاهوما يوم الخميس”.

يذكر أن “أريزونا هي أول ولاية بها حاكم ديمقراطي تقوم بإعدام شخص منذ عام 2017، عندما فعلت فرجينيا ذلك في ظل حكم تيري مكوليف”.