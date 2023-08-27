درنة.. موالون لـ«حفتر» يهاجمون حملة «إعمار» المرشحة لانتخابات البلدية

قام موالون لخليفة حفتر ينتسبون لما يعرف بكتائب «أولياء الدم» بالقدوم إلى مدينة درنة وإحراق صور حملة انتخابية لقائمة «إعمار» المرشحة لانتخابات المجلس البلدي للمدينة.

وأعلن أفراد مجموعة «أولياء الدم» اعتراضهم على قبول مفوضية الانتخابات ترشح قائمة إعمار رغم تقديمهم طعونات ضدها في أوقات سابقة، وفق قولهم.

وأكّدت وسائل إعلام محلية الاعتداء على صور الحملة الانتخابية وإحراقها تم كذلك بحضور مركبات تحمل شعار الكتيبة 166 – اجدابيا ذات التابعية المباشرة لما يعرف بـ«قيادة حفتر» والمكلفة بتأمين درنة.

وأشارت الوسائل الإعلامية، إلى قيام جهاز الأمن الداخلي بالمدينة باعتقال رئيس قائمة إعمار طلال الهنشير وإجباره على توقيع تعهد بالانسحاب من السباق الانتخابي، فيما أفُرج عنه بعد قبوله الإمضاء على التعهد المبرم من الأمن الداخلي حول انسحابه من الانتخابات.

واستنكرت رابطة مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة الأحداث الأخيرة، واصفة ذلك بالتخريب، وداعية إلى الالتزام بالخيارات القانونية.