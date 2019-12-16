الرئيسية | ثقافة

دروس شهرزاد.. لعايدة الجوهري

عين ليبيا | آخر تحديث: 16 ديسمبر 2019 - 16:42
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share
كتاب دروس شهرزاد. [إنترنت]

صدر أخيراً عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب “دروس شهرزاد” للدكتورة عايدة الجوهري.

يُقدم هذا الكتاب قراءة مغايرة للصورة النمطية عن شهرزاد كشخصية رمزية تختصر صورة المرأة العربية الضعيفة، الخانعة، الخاضعة لإرادة الرجل وسلطويته المهيمنة في المجتمعات العربية والشرقية منذ عصور؛ فيقدم الكتاب قراءة سوسيولوجية جندرية لشخصية شهرزاد تبرز قدرة المرأة العربية، إن أرادت، على مواجهة مظالم المجتمع الأبوي والثقافة الذكورية عليها، وتوضح أن التمييز ضد المرأة لا يستند إلى فوارق ومميزات طبيعية ثابتة، بل هو مسألة ثقافية ترتبط بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والتربوية السائدة في أي مجتمع.

محتوى ذو صلة
جيهان شدوكي: مقاربات حول الحرب في زمن «الحداثة»
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن