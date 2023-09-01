دعم أمريكي فرنسي لإنشاء حكومة تكنوقراط موحدة

أكد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي “بول سولير” والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، دعم بلادهما لدعوة المبعوث الأممي عبد الله باتليلي إلى إنشاء حكومة تكنوقراط موحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، الخميس، في تونس، بحضور السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، تم خلاله بحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

كما أكد المبعوثان على دعم جهود اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 و العمل الذي تقوم به اللجنة المالية العليا.

يُشار إلى أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، إن ليبيا لم تعد تحتمل حكومة مؤقتة أخرى، والشعب قلق من استمرار الانقسام الذي قد يخلق وضعا يهدد بأن تفقد ليبيا سيادتها ووحدة أراضيها، وأن المواطنين لا يريدون أن تقود بلادهم بعد الآن مؤسسات أمنية وعسكرية متشرذمة.

وفي حوار خاص مع موقع أخبار الأمم المتحدة، أوضح باتيلي أن هناك حاجة لحكومة موحدة تهيئ الظروف لبيئة مواتية لإجراء الانتخابات، وأن البلاد لم تعتد تحتمل تشكيل حكومة مؤقتة أخرى.

وفي وقت سابق، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، قال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، إن حكومة موحدة تتفق عليها جميع الأطراف أصبحت أمرا مهما وواجبا لقيادة البلاد نحو الانتخابات.