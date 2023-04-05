«دعم الاستقرار» يضبط تشكيلاً عصابياً يُروج حبوب الهلوسة

أعلن جهاز دعم الاستقرار، القبص على تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص في طرابلس، يمتهن الاتجار بالأقراص المهلوسة.

وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ، فإن ذلك يأتي تواصلاً لتنفيذ المهام الموكلة إلى الجهاز بمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تم ضبط التشكيل العصابي المكون من 5 أشخاص ليبيي الجنسية من قاطني مدينة طرابلس وبحوزتهم 13 قرصاً من نوع سبيوتكس SUBUTEX، والتي يقدر ثمنها بأزيد من 15 آلاف دينار.

يُشار إلى أن عقار سبيوتكس يستخدم كبديل لمخدر الهيروين وقد يؤدي إلى الإدمان في حال تم استخدامه خارج الإشراف الطبي.

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتصرف.