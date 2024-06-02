«دعم الاستقرار» يضبط شاحنتي تهريب وقود جنوب غريان

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الأحد، ضبط شاحنتي تهريب وقود جنوب مدينة غريان.

وبحسب بلاغ للجهاز، فقد تمكن مكتب غريان في نقطة تفتيش أمنية ببوابة القضامة جنوب مدينة غريان من ضبط شاحنتين محملتين بما قدره 60 ألف لتر من وقود الديزل المعدة للتهريب نحو الجنوب الليبي.

وأشار جهاز دعم الاستقرار إلى أن صهاريج الوقود كانت مخبأة تحت أكياس علف حيواني، لكن يقظة وفطنة عناصر الجاهز مكنتهم من كشف الوقود المخبأ.

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة المضبوطين إلى نيابة مكافحة الفساد غريان.

بالأعين الساهرة والأيادي الأمينة لـ #جهاز_دعم_الاستقرار، تمكن مكتب غريان في نقطة تفتيش أمنية ببوابة القضامة جنوب مدينة… تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في الأحد، ٢ يونيو ٢٠٢٤