«دعم الاستقرار» يُطلق عملية أمنية مشتركة ضد أوكار الهجرة في غريان

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الأربعاء، عن إطلاق عملية أمنية مشتركة، ضد أوكار الهجرة غير الشرعية بمدينة غريان.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن العملية تأتي بالتنسيق مع نيابة مكافحة الهجرة غير الشرعية غريان، وبمشاركة دوريات اللواء 555 ومكتب العمليات والأمن القضائي بالمدينة.

واستهدفت الحملة المكثفة أوكار إيواء المهاجرين غير الشرعيين، وأسفرت عن ضبط قرابة 100 مهاجر من جنسيات مختلفة، بينهم رجال ونساء وأطفال.

هذا واتُخِذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل بعض المهاجرين إلى نيابة مكافحة الهجرة غير الشرعية غريان، فيما تم تسليم البقية إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس عن طريق ديوان جهاز دعم الاستقرار.