دعم سعودي لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، والوفد المرافق له، في مقر الرئاسة بالعاصمة كييف.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجدد وزير الخارجية دعم السعودية لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية – الروسية سياسياً، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

هذا وجرى خلال الزيارة، التوقيع على اتفاقية ومذكرة تفاهم بين السعودية وأوكرانيا، وذلك بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار أمريكي.

وتتضمن الاتفاقية برنامج تعاون مشترك لتقديم مساعدات إنسانية من السعودية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، حيث وقع على الاتفاقية المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ونائب رئيس الوزراء لإعادة إعمار أوكرانيا وزير تنمية المجتمعات والأقاليم في أوكرانيا اوليكساندر كوبراكو.

كما تتضمن مذكرة التفاهم تمويل مشتقات نفطية بقيمة 300 مليون دولار كمنحة مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية لصالح أوكرانيا، حيث وقع على المذكرة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ووزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو.