دعوات إلى إيجاد هوية اقتصادية لدولة ليبيا

عُقِدت بالعاصمة طرابلس، ورشة عمل بعنوان “الهوية الاقتصادية لتنمية الشؤون المحلية”، بإعداد وتنظيم ورعاية منظمة “المسار الليبي” للتنمية أحد المنظمات الليبية العاملة في هذا المجال.

وحضر الورشة عدد من النخب والأكاديميين وقيادات من الإدارات الوسطى والإدارات العامة من أجهزة الدولة، ورجال أعمال ليبيين وخبرات ليبية متنوعة من مناطق مختلفة.

وتم خلال الورشة إلقاء عرض مرئي عن الهوية الاقتصادية لتنمية الشؤون المحلية من حيث (تشخيص الواقع، المفهوم، الإمكانات، المتطلبات، الرؤية).

كما تم مشاركة العديد من المداخلات والتساؤلات وتبادل الآراء الإيجابية.

وتوصل الحاضرون إلى عدد من التوصيات تمثلت في: