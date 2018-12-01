دعوة برلمانية بمصر لحظر لعبة “بوجي”

البداية جاءت بتحريم اللعبة على لسان أحد علماء الأزهر الشريف، حيث قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية:”اللعبة أدت إلى إزهاق أرواح بعض الشباب، وهو ما يجعل حظرها أمرًا ضروريًا”.

واستدل الدكتور كريمة على “حُرمة اللعبة بانتشار الأساليب القتالية بين فئات الطلاب والمراهقين، والتي كان آخرها إقدام أحد الطلاب على قتل معلمته بسبب تقليد اللعبة، فضلًا عن كونها إهدارًا للوقت”.

ولعبة “pubg” آخر الألعاب الخطرة التي ظهرت مؤخرًا في المجتمع العربي، على غرار لعبة “الحوت الأزرق”، ما دفع برلمانيين مصريين إلى المطالب بحظر اللعبة.