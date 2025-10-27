البعثة الأممية تطلق مباشراً معها وتدعو المهتمين للمشاركة

دعت الأمم المتحدة جميع المهتمين بالمشاركة في محادثة رقمية عبر الإنترنت مع ستيفاني خوري، نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، التي ستنطلق اليوم الساعة الخامسة مساءً بتوقيت ليبيا.

وتعد هذه الفعالية فرصة هامة للمشاركة في حوار مفتوح حول القضايا الرئيسية التي تواجه ليبيا. يهدف الحوار إلى مناقشة الأولويات الوطنية ضمن أربع مجموعات رئيسية: قضايا الحكم والسياسات العامة، الملف الاقتصادي، الملف الأمني، وحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية.

المنصة الإلكترونية ستتيح للمشاركين الإجابة على مجموعة من الأسئلة المحددة ضمن إطار زمني، مع إمكانية إبداء الرأي النصي. كما تكفل المنصة سرية هوية المشاركين وبياناتهم الشخصية.

للمشاركة في المحادثة، يمكن الدخول عبر الرابط التالي:

رابط المحادثة المباشرة

وتأمل الأمم المتحدة في أن تسهم هذه الفعالية في إثراء الحوار الوطني وتعزيز التفاهم حول القضايا الرئيسية التي تؤثر في مستقبل ليبيا.