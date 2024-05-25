دعوة مالكي العقارات على خط الدائري الثالث لاستكمال ملفاتهم

دعت لجنة فتح المسارات بشركة الخدمات العامة طرابلس، أصحاب العقارات الواقعة في مسار الطريق الدائري الثالث من كوبري H إلى جزيرة أولاد دياب، للإسراع باستكمال الملفات الخاصة بهم في مقر اللجنة بمنطقة الفلاح بالقرب من السوق العسكري.

وبحسب ما أفاد اللجنة، فقد تم إخطار أصحاب العقارات سابقا وذلك للبدء غدًا في أعمال فتح المسار وسرعة الإنجاز.

لجنة فتح المسارات 🚧 يطلب من السادة أصحاب العقارات الواقعة في مسار الطريق الدائري الثالث من كوبري H الى جزيرة اولاد دياب… تم النشر بواسطة ‏شركة الخدمات العامة طرابلس‏ في الجمعة، ٢٤ مايو ٢٠٢٤