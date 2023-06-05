«دغيم»: الرئاسي سيتعاون مع 6+6 في تنفيذ الانتخابات إذا طلب منها

قال عضو مجلس النواب ومستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات زياد دغيم إنّ المجلس الرئاسي سيتعاون مع لجنة 6+6 في حال تقديم طلب رسمي بشأن تنفيذ الانتخابات.

وأوضح دغيم في تصريح صحفي أنّ اختيار أعضاء لجنة 6+6 جرى عبر انتخابهم من مجلسي النواب والأعلى للدولة وليست معينة من قبلهم.

وتالع دغيم أنّ النتائج النهائية للجنة ملزمة للمجلسين دستوريًّا وفق الاتفاق السياسي الذي صار جزءا من الإعلان الدستوري بعد صدور التعديل 11 في 2018.

وأوضح دغيم أنّه ليس لديه معلومة عن مضمون اتفاق أعضاء لجنة 6+6، ولكن وصولهم إلى صيغ توافقية حول نقاط خلافية في حدود اختصاصهم، هو عمل وطني شجاع.