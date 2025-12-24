دقيقة حداد في الساحة الرياضية ترحّماً على أرواح رئيس الأركان ومرافقيه

في مشهدٍ يملؤه الحزن والأسى، وقف فريق الاتحاد العسكري الرياضي دقيقة حداد ترحّمًا على روح الفريق محمد الحداد ورفاقه، تعبيرًا عن صادق التعازي والمواساة لعائلاتهم وذويهم، وتقديرًا لتضحياتهم الجليلة وخدمتهم للوطن في واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخه.

وجاءت هذه الوقفة وفاءً لرجالٍ أفنوا أعمارهم في أداء واجبهم الوطني، وتأكيدًا على أن تضحياتهم ستظل راسخة في وجدان الليبيين، مهما تعاقبت الظروف وتبدّلت الأحداث.

وتأتي هذه المناسبة الأليمة على خلفية الواقعة المؤسفة المتمثلة في سقوط الطائرة في العاصمة التركية أنقرة، والتي أودت بحياة الفريق محمد الحداد ومرافقيه، في حادثة هزّت الرأي العام وأثارت موجة واسعة من الحزن والأسئلة، وسط مطالبات بفتح تحقيق شفاف وشامل لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي مستقبلًا.

وعبّرت شخصيات رسمية وشعبية عن بالغ حزنها، مؤكدة أن دماء أبناء الوطن أمانة، وأن الحقيقة حقٌ لا يسقط، وأن تكريم الشهداء لا يكتمل إلا بصون السيادة الوطنية وحماية أرواح الليبيين في الداخل والخارج.

رحم الله الفريق محمد الحداد ورفاقه رحمةً واسعة، وأسكنهم فسيح جناته، وألهم أهلهم وذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.