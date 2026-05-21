دلهي تعلن حالة «الخطر الجوي البرتقالي» مع تجاوز درجات الحرارة 45 مئوية

أعلنت السلطات في العاصمة الهندية دلهي رفع مستوى الخطر الجوي إلى الدرجة البرتقالية، في ظل موجة حر شديدة وغير مسبوقة تضرب المنطقة وتدفع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

وذكرت وسائل إعلام هندية، من بينها صحيفة “هندوستان تايمز”، أن موجة الحر تسببت في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في مناطق عدة من دلهي، مع تزايد الضغط على شبكات الطاقة بسبب الاستهلاك المرتفع لأجهزة التبريد.

وتجاوزت درجات الحرارة في العاصمة الهندية حاجز 45 درجة مئوية، بينما توقعت دائرة الأرصاد الجوية الهندية استمرار موجة الحر الحالية حتى 26 مايو على الأقل.

وحذر خبراء الأرصاد السكان من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار، مشددين على ضرورة تقليل الأنشطة الخارجية لتجنب الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وتشهد المستشفيات والمراكز الصحية حالة تأهب متزايدة مع ارتفاع المخاوف من زيادة الحالات المرتبطة بالإجهاد الحراري، خصوصا بين كبار السن والأطفال والعاملين في الأماكن المكشوفة.

تواجه الهند خلال السنوات الأخيرة موجات حر أكثر شدة واستمرارا، وسط تحذيرات متزايدة من تأثيرات التغير المناخي على دول جنوب آسيا، التي تعد من أكثر المناطق تأثرا بالظواهر الجوية القاسية.

وتؤدي درجات الحرارة المرتفعة في المدن الكبرى مثل دلهي إلى ضغوط كبيرة على شبكات الكهرباء والمياه والخدمات الصحية، مع ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة بشكل قياسي خلال فترات الصيف.

سجلت الهند خلال الأعوام الماضية موجات حر قاتلة أودت بحياة آلاف الأشخاص، ما دفع السلطات إلى تطوير أنظمة الإنذار المبكر وخطط الطوارئ لمواجهة الظروف المناخية القاسية.

وتُعد دلهي من أكثر المدن الهندية عرضة لموجات الحر الشديدة بسبب الكثافة السكانية المرتفعة والتوسع العمراني الكبير وتأثيرات التلوث البيئي.