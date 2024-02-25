دمج دفعة جديدة من اطفال التوحد في مدارس التعليم العام

تم اليوم تخريج دفعة جديدة من اطفال المركز الوطني لتشخيص وعلاج اطفال التوحد، لدمجهم في المدارس التعليمية بطرابلس، برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية.

والتعليم الدكتور موسى المقريف والسيد مدير عام جهاز تطوير الخدمات العلاجية احمد مليطان ومندوبين عن ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام وجهاز دعم الاستقرار.

ويأتي تخريج هذه الدفعة في إطار عمل المركز على تأهيل ودمج اطفال التوحد مع أقرانهم في مؤسسات التعليم العام، ضمن خطة لتنفيذ رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتوفير كافة الخدمات العلاجية والتأهيلية لهم.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني، اهتمام الوزارة بهذه الفئة لايماننا التام بانهم قادرون علي التمييز والنجاح .

ولفتت الكيلاني إلى ان الوزارة تعمل علي استكمال خطة العمل للعودة بابناءنا من اطفال طيف التوحد من الخارج للعلاج والتأهيل داخل المراكز التابعة للوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .