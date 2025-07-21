دمشق تودّع صوتاً درامياً فريداً.. «دانا مارديني» تغادر الشاشة بهدوء

في خطوة غير متوقعة أثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، أعلنت الممثلة السورية دانا مارديني، واحدة من أبرز نجمات الجيل الجديد في الدراما السورية والعربية، اعتزالها التمثيل التلفزيوني بشكل نهائي، مؤكدة أن قرارها “قديم وعميق”، ولا علاقة له بأي خلاف أو ردة فعل آنية.

وقالت مارديني، في منشور مطوّل عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”: “لن أعمل بعد الآن في مجال التلفزيون، أيا كانت الشركة أو المحطة، هذا قرار أتّخذه بكامل إرادتي، ومنذ سنوات كنت أُفكّر فيه”.

وأضافت: “فخورة بكل ما قدمت، واكتفيت إلى هنا. وسأكمل طريقي في السينما والمسرح… وفي كل ما يشبهني”.

ودعت مارديني متابعيها ومحبيها إلى احترام خصوصية قرارها، مطالبة بعدم التواصل مع أفراد عائلتها بشأن الاعتزال، وقالت: “أنا من عائلة تحترم قرارات الآخر، ولا تتدخل في شؤونه”.

كما وجّهت رسالة مؤثرة لجمهورها: “لكم مني كل الحب… وسأبقى على تواصل معكم بكل جديد أقدّمه مستقبلاً”.

من “الندم” إلى “عهد الدم”… مسيرة فنية غنيّة

دانا مارديني، من مواليد دمشق عام 1988، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مسيرتها المهنية بقوة عبر أدوار درامية لافتة، جعلتها واحدة من أكثر نجمات سوريا تميّزًا خلال العقد الأخير.

من أبرز أدوارها التلفزيونية:

“الندم” (2016): بدور “هناء” الذي أصبح علامة فارقة في مسيرتها، وأحد أكثر أدوارها محبة من الجمهور.

“تانغو” (2018): بطولة مشتركة مع باسل خياط، نال شهرة عربية واسعة.

“للموت” (2021–2022): من أبرز أدوارها ضمن الدراما السورية-اللبنانية المشتركة.

أعمال أخرى مثل: الولادة من الخاصرة، أرواح عارية، عهد الدم، والعودة.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

أثار إعلان الاعتزال صدمة لدى جمهورها وزملائها في الوسط الفني، حيث عبّر كثيرون عن احترامهم لقرارها، رغم الحزن لفقدان واحدة من أبرز نجمات الشاشة السورية.

كما بدأ الحديث عن إمكانية تركيز مارديني في المرحلة القادمة على السينما والمسرح، وهي المجالات التي لمّحت إلى أنها ستكمل فيها مشوارها الفني، لكن خارج إطار الإنتاج التلفزيوني.