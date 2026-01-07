دهس متظاهرين بالقدس.. قتلى ومصابون احتجاجاً على «التجنيد الإلزامي»

لقي فتى يبلغ من العمر 14 عامًا مصرعه، وأُصيب ثلاثة آخرون، مساء الثلاثاء، إثر دهس حافلة لمتظاهرين من اليهود الحريديم في القدس، خلال احتجاج واسع ضد مشروع قانون يفرض التجنيد الإلزامي في الجيش الإسرائيلي.

وجاء الحادث بينما كان آلاف المحتجين يرفضون التشريع المقترح، الذي يهدف إلى إنهاء الإعفاء التاريخي الممنوح لطلاب المدارس الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية.

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية “نجمة داود الحمراء” بأن الفتى عُثر عليه محاصرًا تحت الحافلة، وقد فارق الحياة في مكان الحادث، فيما نُقل المصابون الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووُصفت إصاباتهم بأنها متفاوتة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف سائق الحافلة ونقله إلى مركز التحقيق، مشيرة إلى أن التحقيق الأولي يركز على ملابسات الحادث، مع الإشارة إلى أن بعض المتظاهرين حاولوا الاعتداء على السائق قبل وقوع الحادث، وهو ما قد يكون ساهم في تصاعد الموقف.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ضبط النفس والهدوء، محذرًا من تفاقم الوضع، ومؤكدًا أن الحادث سيخضع لتحقيق شامل.

وساد التوتر شوارع القدس، في ظل إغلاق الحريديم للطريق السريع رقم 4 الذي يربط بين بلدة بني باراك وتل أبيب، ما أدى إلى شلل مروري واسع، في تصعيد يضاف إلى الأزمة السياسية المستمرة بين الحكومة والأحزاب الدينية حول مسألة التجنيد الإلزامي.

حاخام متشدد يشبه التجنيد الإجباري في إسرائيل بـ”المحرقة”

شبه الحاخام يحيئيل هونا، أحد قادة الحريديم في إسرائيل، التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي بـ”المحرقة وإبادة الشعب اليهودي”، خلال خطاب ألقاه في تجمع بمدينة القدس.

وقال هونا إن الوضع الحالي “يشبه ما حدث في زمن المحرقة”، مضيفًا أن السلطات الإسرائيلية، “بمساعدة متعاونين من الداخل”، تعمل على تنفيذ رؤية تهدف إلى تحويل اليهود إلى شعب كغيره من الشعوب.

وتأتي تصريحات الحاخام في ظل تصاعد الاحتجاجات داخل أوساط الحريديم ضد فرض التجنيد الإجباري، في وقت يشهد فيه المجتمع الإسرائيلي انقسامات حادة حول هذه القضية الحساسة.