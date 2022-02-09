«دوجاريك»: الأمم المتحدة قلقة من المسار المتوجهة إليه ليبيا حاليا

أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن قلق الأمم المتحدة إزاء المسار الذي تتجه إليه ليبيا حاليا.

دوجاريك وفي مؤتمر صحفي ذكر أنّ مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، متواجدة حاليا في روما وسوف تعود للاجتماع مع محاوريها علي الأرض في ليبيا، في القريب العاجل.

وردا علي أسئلة الصحفيين بشأن الحاجة إلي دعوة أممية بعقد مؤتمر دولي جديد بشأن الوضع الحالي في ليبيا، قال دوجاريك إنّه في هذه اللحظة يتعين علي القادة الليبيين التركيز على مصالح شعبهم أولا وتحقيق وحدة السلطة ووحدة بلدهم.

وكان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أكّد في وقت سابق أنّ بيت القصيد، هو إجراء الانتخابات بحيث يكون هناك توحيد أكبر بين الشعب الليبي، وبحيث لا نعود إلى هذا النوع من الفتنة والفوضى التي ميزت حقًا العقد الماضي.