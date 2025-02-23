دورة تدريبية في مجال «كتابة التقارير والمراسلات»

انطلقت يوم الاحد بتاريخ 23/2/2025 الدورة التدريبية بمقر المعهد في مجال (كتابة التقارير والمراسلات).

وبحسب وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، “افتتح خالد عبد السلام أبوخريص مدير معهد الدراسات الدبلوماسية هذه الدورة بعبارات ترحيبية وتشجيعية للسادة الحضور، وذلك بإشراف محمد عبد الكريم النفاتي مدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة”.

وأوضح مدير المعهد “ان مثل هذه الدورات تهدف إلى تعزيز مهارات الدبلوماسيين في كتابة التقارير والمراسلات الرسمية، مما يسهم في تعزيز قدرة المشاركين على التفاعل بشكل مهني مع المؤسسات المحلية والدولية”.