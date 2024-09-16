دوري أبطال آسيا: مهمة النصر أمام الشرطة العراقي معقدة بلا رونالدو

يستقبل فريق الشرطة العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، منافسه النصر السعودي، في مواجهة مرتقبة يحتضنها ملعب المدينة بالعاصمة بغداد، لحساب الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا النخبة بشكلها الجديد.

ويسعى الشرطة لتحقيق فوز تاريخي وتكرار توهجه في العام الماضي خلال مشاركته المميزة في البطولة العربية وتعويض خسارة العام الماضي.

بينما يطمح فريق النصر لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله على ملعبه أمام الأهلي في ثالث جولات دوري روشن، ولكن في غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الوقت الذي يستضيف الأهلي السعودي نظيره بيرسبوليس الإيراني في جدة.

وتعد هذه ثاني مباراة يخوضها النصر أمام الشرطة، إذ التقيا العام الماضي في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية، وفاز النصر بهدف نظيف ليتأهل إلى النهائي، ويحقق الفوز على الهلال ليتوّج باللقب.

وكان نادي النصر أعلن استبعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، من السفر مع البعثة إلى بغداد، للمشاركة أمام الشرطة بسبب مروره بوعكة صحية.