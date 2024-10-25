دوري «روشن» السعودي.. «رونالدو» خارج المواجهة بين النصر والخلود

كشف الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي النصر السعودي عن استبعاد كريستيانو رونالدو قائد الفريق الأول لكرة القدم من قائمة مباراة الخلود.

ويحل نادي النصر ضيفا على الخلود اليوم الجمعة على ملعب مدينة “الملك عبدالله ” الرياضية ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وقرر بيولي خروج كريستيانو رونالدو من قائمة مباراة النصر والخلود كي يحصل النجم البرتغالي على فرصة راحة أكبر في ظل خوض “الدون” أكثر من مباراة خلال الفترة الماضية.

ويعتمد بيولي على رونالدو بشكل أساسي سواء في الدوري السعودي أو بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان النصر قد حقق فوزا صعبا أمام استقلال طهران الإيراني بهدف نظيف عن طريق مدافعه الإسباني إيمرك لابورت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل نادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة خلف الهلال المتصدر ب21 نقطة والاتحاد الوصيف ب 18 نقطة.