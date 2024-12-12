دول عديدة تعلن استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في العاصمة السورية

أعربت إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ السورية، اليوم الخميس، “عن امتنانها لـ8 دول أعلنت عن استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في العاصمة السورية دمشق”.

وقالت إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ السورية، في بيان: “نتقدم بالشكر والامتنان لكل من من جمهورية مصر العربية، جمهورية العراق، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، مملكة البحرين، سلطنة عمان والجمهورية الإيطالية على استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق”.

وأضافت: “نؤكد أننا تلقينا وعودا مباشرة من دولة قطر والجمهورية التركية لإعادة افتتاح سفارتهما في سوريا، وأن الشعب السوري لن ينسى هذه المواقف المشرفة وكلنا أمل في بناء علاقات طيبة مع كل الدول التي تحترم إرادة الشعب وسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها”.

تقارير: الجيش الإسرائيلي يعزز انتشاره بالقنيطرة ويجلي قسريا سكان قريتين

تحدثت تقارير إعلامية اليوم الخميس، عن “توغل القوات الإسرائيلية في محافظة القنيطرة، حيث أجبرت السكان على إجلاء قريتين بهدف ضمهما إلى المناطق العازلة عند الشريط الحدودي بين إسرائيل وسوريا”.

وأفيد عن “دخول القوات الإسرائيلية بلدة “الحرية”، في محافظة القنيطرة، وقال سكان البلدة إن القوات طلبت منهم إخلاءها، بهدف ضمها للمنطقة العازلة التي وصل عمقها إلى 5 كيلومترات في بعض المناطق”.

كذلك، قالت مصادر محلية إن القوات “الإسرائيلية نفذت إخلاء إجباريا لسكان قرية “رسم الرواضي” بالقنيطرة، في حين تحدث مصدر أممي عن إعاقة القوات الإسرائيلية عمل “قوات حفظ السلام” في مرتفعات الجولان المحتل”.