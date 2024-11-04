«دومة» يلتقي المستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو

التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو امادو لامين سانو، بحضور رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل ووزير الخارجية بالحكومة الليبية المُكلفة عبد الهادي الحويج.

وفي مستهل اللقاء، نقل وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو، امادو لامين سانو، تحيات رئيس جمهورية غينيا بيساو إلى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة.

وتناول اللقاء الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، “العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسُبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين”.