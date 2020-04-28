دون ذكر حفتر.. فرنسا تقول إن الإجراءات المنفردة لن تحل الأزمة في ليبيا

لا يوجد بديل للحل السياسي الشامل. [إنترنت]

قالت فرنسا اليوم الثلاثاء، إن الصراع في ليبيا لا يمكن حله من خلال القرارات المنفردة وإنما من خلال حوار تدعمه الأمم المتحدة وذلك بعد إعلان تنصيب خليفة حفتر، نفسه حاكما على ليبيا.

وبحسب ما أفادت وكالة “رويترز”، فإن أوليفييه جوفين نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، قال في بيان لم يشر بشكل مباشر إلى حفتر: “لا يمكن التوصل لحل للصراع الليبي إلا من خلال الحوار بين الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة وليس من خلال القرارات المنفردة”.

وأضاف:

“لا يوجد بديل للحل السياسي الشامل كجزء من النتائج التي توصل إليها مؤتمر برلين“. وأضاف أن باريس مهتمة بوحدة ليبيا واستقرارها”.

هذا وأعلن خليفة حفتر، أمس الاثنين، في كلمة مرئية أُذِيعت وقت الإفطار، تنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا ودوليا، وانقلابه على الأجسام المنتخبة وإسقاط الاتفاق السياسي المعترف به دوليًا والاستيلاء على السلطة.

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