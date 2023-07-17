دون طعام أو ماء.. «الغارديان»: تونس طردت مئات الأفارقة نحو حدود ليبيا

كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية، عن طرد السلطات التونسية عشرات المهاجرين غير النظاميين إلى الصحراء على الحدود الليبية، في ظروف قاسية ودون مأوى أو ماء أو طعام.

وقالت الصحيفة البريطانية، إنّ عناصر حرس الحدود الليبي عثروا على مجموعة تضمّ 80 شخصاً على الأقل هائمين في منطقة صحراوية قرب مدينة العسّة الحدودية، بعد أن تركتهم سلطات تونس هناك بلا رحمة، طبقا للصحيفة.

وأوضحت الغارديان أنّ المهاجرين كانوا في حالة سيئة ويعانون من الجفاف والإعياء، مشيرة إلى أنّ درجات الحرارة حينها تجاوزت 40 درجة مئوية.

وأشارت الغارديان إلى أنّ السلطات التونسية طردت، في وقت سابق من يوليو الجاري، مئات المهاجرين من دول إفريقية إلى الصحراء والمناطق الحدودية مع ليبيا، عقب أعمال شغب عِرقية في مدينة صفاقس.

ونقلت الغارديان عن أحد عناصر حرس الحدود الليبيين قوله، إنّهم وجدوا المهاجرين في حالة يرثى لها بعد أن طردتهم تونس إلى ليبيا، مشددًا على أنّهم كانوا سيموتون لولا تدخل حرس الحدود وإنقاذهم.

وأضافت الغارديان أنّ أحد المهاجرين قال، إنّ الشرطة التونسية أجبرتهم على الخروج إلى الصحراء الليبية من دون طعام أو ماء، محذراً من أنهم كانوا سيموتون لولا مساعدة الليبيين.

واتّهمت الغارديان، السلطات التونسية بانتهاك صارخ لحقوق المهاجرين واللاجئين، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف مثل هذه الممارسات غير الإنسانية.