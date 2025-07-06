دياز يغيب عن وداع جوتا ويظهر في احتفالات.. والجمهور يرد بغضب!

تعرض النجم الكولومبي لويس دياز، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، لموجة واسعة من الانتقادات بعد تغيبه عن جنازة زميله الراحل ديوغو جوتا، الذي توفي قبل أيام إثر حادث سير مأساوي، في وقت ظهر فيه دياز بمقاطع مصورة وهو يرقص ويمزح مع عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي في مدينة بارانكيا الكولومبية.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديوهات وصفوها بـ”المسيئة”، ظهر فيها دياز في أجواء احتفالية، بعد ساعات فقط من إعلان وفاة جوتا، ما أثار موجة غضب بين جماهير “الريدز”، الذين اعتبروا سلوك اللاعب “غير لائق” و”خاليا من أي حس إنساني”.

الغضب الجماهيري تصاعد بعد تذكير الجمهور بموقف إنساني سابق لجوتا تجاه دياز، عندما رفع قميصه خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في أكتوبر 2023، تضامناً معه أثناء أزمة اختطاف والده في كولومبيا، في لقطة نالت إشادة واسعة آنذاك.

حساب “LFC Español” الرسمي على منصة “إكس” نشر رسالة غاضبة اعتبر فيها تصرف دياز “لا يُغتفر”، وطالب بإبعاده عن الفريق، معتبرًا أنه خذل النادي والجماهير في لحظة مؤلمة.

من جانبه، اكتفى دياز بنشر رسالة تعزية عبر حساباته الشخصية قال فيها: “ليس لدي كلمات.. يؤلمني رحيله حتى الأعماق، ليس كلاعب فقط بل كإنسان أيضًا. قلبي مع زوجته وأطفاله الثلاثة وعائلته. ارقد بسلام يا ديوغو”.

ويُذكر أن دياز يقضي عطلته الصيفية في مسقط رأسه بكولومبيا، بعد انتهاء موسمه مع ليفربول، دون أن يصدر أي تعليق رسمي من النادي حول الواقعة حتى الآن.

A la altura de lo que hizo Charles Itandje. No hay ni una sóla excusa válida para esto. Esto me llena de un profundo dolor y una decepción aún más grande. Luis Díaz se debe marchar del club. pic.twitter.com/NuoCd0FCYl — LFC Español (@LFCEspanol) July 6, 2025