«دير لاين» تُقدم مقترح إنضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الجمعة، مقترحا بشأن عملية انضمام أوكرانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال لقاء جمعها بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في العاصمة كييف التي تزورها لأول مرة منذ اندلاع الحرب.

وقالت دير لاين موجهة كلامها لزيلينسكي «رسالتي اليوم واضحة، أوكرانيا تنتمي إلى الأسرة الأوروبية، سمعنا طلبكم بصوت عال وواضح، ونحن هنا اليوم لنقدم لك أول رد إيجابي».

وأوضحت دير لاين أنّ طريق أوكرانيا للإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي يبدأ من هنا، وستكون المفوضية في خدمة الأوكرانيين على مدار الساعة خلال أيام الأسبوع للعمل على هذه الأرضية المشتركة.

وذكرت دير لاين أن الصادرات الأوروبية إلى روسيا تراجعت بنسبة 71 بالمئة تقريبا، فيما ارتفع التضخم في روسيا إلى نحو 20%، وغادرت أكثر من 700 شركة خاصة الأراضي الروسية، كما جمدت دول الاتحاد الأوروبي نحو 225 مليار يورو من الأصول الروسية.