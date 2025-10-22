ديوان المحاسبة ومجلس التخطيط يطلقان شراكة جديدة لتنمية مستدامة

عقد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، اجتماعًا مع رئيس مجلس التخطيط الوطني، أحمد بريدان، بحضور مديري الإدارات المختصة والمستشارين من المجلس، لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين الديوان والمجلس.

وجاء اللقاء لبحث دعم مجلس التخطيط الوطني ودوره الاستراتيجي في رسم السياسات العامة ووضع الخطط التنموية على مستوى الدولة، مؤكدين أهمية المجلس في تعزيز منهجية التخطيط العلمي لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الطرفان على ضرورة التواصل والتنسيق المستمر بين ديوان المحاسبة ومجلس التخطيط الوطني، لما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وضمان التكامل بين الرقابة والتخطيط، بهدف دعم مؤسسات الدولة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز قدرات الرقابة والتخطيط لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تخدم مصالح البلاد وتعزز من فعالية الأداء الحكومي.