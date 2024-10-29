ديوان المحاسبة يبحث مع مجلس النواب الوضع المالي والاقتصادي

استقبل وكيل ديوان المحاسبة “عطية الله حسين عبد الكريم” عضو لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب “عبد المنعم بالكور”، كما استقبل أيضا عضو مجلس النواب عن مدينة الكفرة “عبد السلام شوها”.

وبحث اللقاءان “سير العمل الرقابي بمؤسسة الديوان، وأهمية أن يحظى ببيئة مناسبة، من شأنها أن تسهم في الرفع من جودة العمل الرقابي وزيادة كفاءته”.

كما تناول النقاش “الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، وضرورة تقييم أدائهما من طرف ديوان المحاسبة، ومساهمته في الرقي بكفاءتهما، والتعاون مع الجهات المختصة في هذا السياق”.

وأَطْلَعَ وكيل الديوان عضوي المجلس على “المراحل الأخيرة المنجزة في التقرير السنوي، قبل نشره للجمهور، وحرص الديوان على ذلك، ترسيخا لمبدأ الشفافية والمحاسبة، وزيادة الوعي الرقابي العام”.