ديوان المحاسبة يشارك بورشة حول «التغير المناخي» في طرابلس

شاركت لجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة بديوان المحاسبة في أعمال ورشة العمل التي عقدت في طرابلس حول مراجعة تدابير التخفيف والتكيف وأهدافها ضمن المساهمة الوطنية المحددة الأولى لليبيا، وذلك في إطار التزاماتها باتفاقية باريس للمناخ.

وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة البيئة، واللجنة الوطنية لتغير المناخ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي.

حيث تم مناقشة سُبل تعزيز قدرة ليبيا على التكيف مع تحديات التغير المناخي، بالإضافة إلى التدابير القطاعية لخفض الانبعاثات، في سياق التوجه نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وتأتي هذه المشاركة في إطار دور ديوان المحاسبة في متابعة أعمال الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف 13 (العمل المناخي) والهدف 17 (عقد الشراكات)، من خلال رصد وتقييم الأداء الحكومي وضمان فاعلية الإجراءات المتخذة في هذا المجال الحيوي.