ديوان المحاسبة يعزز التعاون مع «البنك الإفريقي للتنمية»

في إطار دوره المحوري في دعم وتعزيز الرقابة العليا الإفريقية، عقد خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة الليبي ورئيس منظمة الأفروساي، اجتماعاً مع أعضاء البنك الإفريقي للتنمية ومدير الإدارة التنفيذية بالأمانة العامة لمنظمة الأفروساي، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي لمنظمة الإنتوساي (الإنكوساي) المنعقد حالياً في مدينة شرم الشيخ، جمهورية مصر العربية.

وتم خلال الاجتماع استعراض الإطار المؤسسي الجديد ومنهجية العمل المحدثة لمنظمة الأفروساي بعد انتقال مقر الأمانة العامة من الكاميرون إلى المغرب، حيث تم التركيز على الرؤية الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية للمنظمة.

كما تم مناقشة الخطة التشغيلية التي تهدف إلى تعزيز التنسيق بين المجموعات الإقليمية التابعة للمنظمة.

وأكد الرئيس شكشك على أهمية برنامج الإصلاح المؤسسي الذي أقرته المنظمة في عام 2022، والذي يركز على تحسين القدرات الفنية للمجموعات الإقليمية.

كما تناول اللقاء آفاق التعاون المستقبلي بين المنظمة والبنك الإفريقي للتنمية، مع التركيز على شمول المجموعة العربية ضمن برامج الدعم الحالية.

واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على ضرورة تطوير استراتيجيات عمل شاملة لدعم الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في إفريقيا، بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي واستدامة التعاون المالي والفني بين الأطراف المعنية.