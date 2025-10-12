ديوان المحاسبة يعقد اجتماعاً لمتابعة «المخزون الدوائي»

عُقد بمقر ديوان المحاسبة اجتماع مهم ترأسه رئيس الديوان، بحضور عدد من المسؤولين من مختلف الهيئات والمؤسسات الصحية المعنية.

وشارك في الاجتماع رئيس الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء، ورئيس الهيئة الوطنية لأمراض الكلى، ورئيس جهاز الإمداد الطبي، بالإضافة إلى ممثلين من المركز الوطني لمكافحة الأمراض ولجنة العطاء العام.

وتم خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات الديوان التي أُرسلت في عدة مراسلات سابقة حول ظاهرة التوريد المزدوج للأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما يشكل تهديدًا لسلامة المخزون الدوائي ويؤدي إلى هدر المال العام.

وأُكد على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المختصة لمواجهة هذه المشكلة حتى يتم تعديل الإطار القانوني المعمول به حاليًا.

كما تم استعراض الإجراءات التصحيحية التي جرى اتخاذها مؤخرًا، بما في ذلك التنسيق بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض وجهاز الإمداد الطبي في ما يتعلق باستلام الأصناف المورّدة وضبط الاحتياجات وتفادي الازدواجية.

وتم الاتفاق على استخدام المنظومات الإلكترونية لتبادل البيانات بين الهيئات المختصة حتى يتم العمل على إعداد قاعدة بيانات موحدة للمرضى.

وتم التأكيد على دور ديوان المحاسبة في مراقبة تنفيذ الإجراءات التصحيحية وضمان حماية المال العام، فضلاً عن التأكيد على ضرورة تحسين الإجراءات لمصلحة القطاع الصحي.

يُظهر هذا الاجتماع الدور الرقابي والوقائي الذي يلعبه ديوان المحاسبة في ضمان ترشيد الإنفاق، ومعالجة أي خلل في العمليات ذات الصلة بالمؤسسات الصحية.