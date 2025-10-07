ديوان المحاسبة يعقد اجتماعه الدوري لمتابعة تقارير الأداء السنوية

عقد ديوان المحاسبة اليوم اجتماعه الدوري السادس لعام 2025، برئاسة رئيس الديوان خالد شكشك، وبحضور المستشارين ومديري الإدارات العامة والمكاتب.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة نتائج تنفيذ توصيات الاجتماع الخامس، إضافة إلى مناقشة عدد من القرارات والتعميمات الصادرة عن رئيس الديوان، التي تهدف إلى تنظيم سير العمل وتطوير الأداء المؤسسي.

كما تم استعراض نسبة إنجاز مادة التقرير السنوي للعام 2024م، ومناقشة الخطة المؤسسية للديوان وأولوياتها للفترة القادمة، في إطار حرص الديوان على تعزيز التخطيط الاستراتيجي ورفع كفاءة الأداء الرقابي والمؤسسي.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي يعقدها ديوان المحاسبة لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الإنجاز بما يحقق أهداف الديوان في حماية المال العام وتعزيز الشفافية والمساءلة.