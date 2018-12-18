ديوان المحاسبة يُحلحل المشاكل العالقة في بلدية زوارة

زار عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي رفقة نوري زراقة مدير ديوان المحاسبة في زوارة ورائد جرافة مندوب البلدية مقر ديوان المحاسبة بطرابلس.

حيث التقوا السيد خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة بليبيا ومدير ادارة الفحص والمتابعة السيد خالد حمزة.

كما تم عقد جلسة عمل بمكتب رئيس الديوان تم خلالها مناقشة عدة مواضيع تخص بلدية زوارة من أهمها مشروع صيانة ميناء زوارة التجاري وإمكانية حلحلة هذا الملف وعودة شركة بياتشانتيني الإيطالية للعمل والانتهاء من أعمال الصيانة.

من جهته حيث رحب شكشك بالحضور وابدى استعداده التام لذلك حيث أعطى الأذن للإدارة المعنية باتمام الاجراءات فور استلام رد وزارة الداخلية وكذلك مايخص موضوع مد أنبوب الغاز من مجمع مليتة إلى محطة تحلية المياه بزوارة فقد تمت الموافقة واصبح الموضوع قيد التنفيذ.

هذا وتمت مناقشة عدة موضوعات أخرى وانتهى الاجتماع بتوجيه دعوة رسمية من قبل عميد بلدية زوارة لرئيس الديوان بعقد أحد اجتماعات مدراء الفروع بمدينة زوارة وتم قبول هذه الدعوة على أن يحدد الموعد لاحقاً.