ديوان المحاسبة يُسلّم تقريره السنوي لـ«لجنة متابعة الأجهزة الرقابية»

استلم رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، زايد هدية، اليوم الاثنين 7 يونيو 2025، بمكتبه في مقر المجلس، نسخة من التقرير السنوي العام 2024 من رئيس ديوان المحاسبة، عمر عبدربه صالح، بحضور أحمد عبدالحميد الحبيب، مدير مكتب الهيئة الاستشارية ورئيس لجنة إعداد التقرير السنوي بالديوان، والهاشمي المريمي، أمين سر اللجنة الرقابية.

وتضمّن التقرير عرضاً مفصلاً لمسيرة سنة مالية من أعمال الرقابة والفحص والمراجعة لحسابات الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها.

كما استعرض رئيس الديوان خلال اللقاء المنهجية المتبعة لإعداد التقرير السنوي العام 2025، الذي يجري العمل عليه حالياً.

وعبر رئيس اللجنة الرقابية عن تقديره للجهود التي يبذلها ديوان المحاسبة في تعزيز الشفافية وحماية المال العام، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون بين الديوان والجهات العامة لتحقيق الرقابة الفاعلة التي تستهدف الاستخدام الأمثل للموارد العامة وفقاً للتشريعات النافذة.