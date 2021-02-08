ديوان المحاسبة يُطالب بإيقاف قرار الخارجية بإيفاد 171 موظفا للخارج

طالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بإيقاف تنفيذ قرار إيفاد 171 موظفا من الخارجية إلى البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج.

جاء ذلك في رسالة وجهها شكلك إلى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، تبعاً للقرار رقم (640) لسنة 2020 الذي أصدرته وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني والقاضي بإيفاد (171) موظفاً للعمل بالسفارات والبعثات والقنصليات الليبية.

ودعت الرسالة إلى إيقاف تنفيذ قرار الإيفاد، وموافاة الديوان بالإجراءات التالية:

خطة الوزارة للعام الحالي والوظائف الشاغرة بها

الملاك الوظيفي للبعثات والقنصليات الليبية بالخارج

خطة الوزارة فيما يتعلق بتقليص عدد البعثات والقنصليات الليبية بالخارج

تبعية المشمولين بالقرار ومدى تماشي مؤهلاتهم مع الوظائف الموفدين عليها

البيانات الأساسية للمشمولين بالقرار

مدى كفاية المخصصات المالية المعتمدة بالخصوص

صورة من محضر لجنة شؤون الإيفاد