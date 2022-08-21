ديوان المحاسبة يُطالب بتتبع حركة توزيع الوقود

أكد ديوان المحاسبة الليبي، على ضرورة قيام شركة البريقة لتسويق النفط بحزمة من الإجراءات لمنع ظاهرة تهريب الوقود لما لها من تداعيات من على ميزانية الدولة والمواطنين.

جاء ذلك في خطاب وجهه رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إلى رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط.

وطالب شكشك بتنفيذ منظومة إلكترونية شاملة لتتبع حركة توريد ونقل وتوزيع الوقود، والحد من الديون المتراكمة على شركات التوزيع، ومنع التعامل مع الشركات المتراخية في السداد.

كما طالب شكشك من شركة البريقة، بعدم التعامل مع شركات التوزيع ذات مجالس الإدارة المنقسمة والمحطات المسجلة دفترياً دون مباشرة نشاط التوزيع الفعلي.

ودعا رئيس ديوان المحاسبة جهات الاختصاص لإيجاد حلول شاملة لهذا الملف، من خلال المفاضلة بين عدة بدائل والتي منها توفير بطاقة دعم أو الاتجاه للدعم النقدي المباشر، أو توزيع الوقود من خلال شركة البريقة بالسعر المدعوم وبحصة محددة عبر محطاتها مباشرة، بالإضافة لمنح الشركات الأخرى صلاحية استيراد الوقود وتوزيعه بالسعر العالمي.