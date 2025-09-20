رؤية العراق 2050.. «السوداني» يطلق خطة استراتيجية للنهوض الاقتصادي

أطلق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، “رؤية العراق 2050″، وهي خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي للبلاد وتحقيق التنمية المستدامة، في خطوة تؤكد عزم العراق على استعادة مكانته الإقليمية والدولية.

وجاء ذلك خلال احتفال رسمي حضره عدد من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين والخبراء والأكاديميين، حيث أشار السوداني إلى أن هذه الرؤية تمثل رسالة وطنية للعالم، وتُعد ثمرة جهد مشترك بين الحكومة واللجنة الوطنية للاستراتيجيات، بالتعاون مع معهد مكنزي العالمي.

وأوضح السوداني أن رؤية 2050 تسعى إلى بناء اقتصاد عراقي متنوع ومستدام، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، من خلال تمكين القطاع الخاص، وتشجيع المبادرات الاقتصادية والإنتاجية التي توفر فرص العمل وتحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد رئيس الوزراء أن تمكين الشباب هو محور أساسي في الرؤية الجديدة، إلى جانب تحقيق الحوكمة الرشيدة، وبناء مؤسسات دولة فعّالة قادرة على التخطيط الاستراتيجي والاستباقي للأزمات.

وتتضمن الرؤية مشاريع عملاقة مثل ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية، اللذين من المتوقع أن يوفرا أكثر من 1.5 مليون فرصة عمل، كما تشمل الرؤية مبادرات خضراء لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والماء والطاقة بنسبة 70% بحلول عام 2050.

كما تم الإعلان عن إطلاق وثيقة حوكمة الاستراتيجيات الوطنية، التي تهدف إلى تنظيم وتنفيذ مراحل هذه الرؤية وفق إطار مؤسساتي واضح، يعزز الشفافية والمساءلة.

وأكد السوداني في ختام كلمته أن رؤية العراق 2050 ليست مجرد خطة حكومية، بل هي خطة وطنية شاملة تعبر عن تطلعات العراقيين نحو مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا وازدهارًا.