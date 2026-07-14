رؤية جديدة لإصلاح «الجامعة العربية».. بيل فهمي يكشف خارطة الطريق

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي إطلاق رؤية جديدة لتطوير العمل العربي المشترك، ترتكز على إصلاح مؤسسات الجامعة، وتعزيز الدبلوماسية الوقائية، ودعم التكامل الاقتصادي، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي يعقده منذ توليه مهام منصبه في الأول من يوليو.

وأكد نبيل فهمي أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية لجامعة الدول العربية، مشددًا على مواصلة الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء الاحتلال، والحفاظ على مكانة القدس، ورفض أي محاولات لتغيير وضعها القانوني أو طمس هويتها العربية.

ووجّه الأمين العام انتقادات حادة لإسرائيل، معتبرًا أن ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية يمثل “جريمة إبادة جماعية مستمرة”، مؤكدًا أن موقف الجامعة لن يقتصر على بيانات الإدانة، بل سيمتد إلى دعم الملاحقة القانونية للمسؤولين عن تلك الجرائم.

وقال: “الإبادة لا تسقط بالتقادم ومن يرتكبها اليوم سيقف غدًا أمام العدالة”.

وأضاف أن العالم يمر بـ”لحظة فاصلة”، مؤكدًا أن الدول العربية لم يعد بإمكانها الوقوف موقف المتفرج، وقال: “مسؤوليتنا اليوم أن نبادر وأن نحمي المصالح العربية وألا نترك أزمات المنطقة وخيراتها لغير أبنائها”.

وشدد نبيل فهمي على أن الأمن القومي العربي مسؤولية جماعية، وأن أي تهديد يطال دولة عربية يمس الأمن العربي بأكمله، ويستوجب موقفًا عربيًا موحدًا، مؤكدًا أن الحفاظ على سيادة الدول ووحدة مؤسساتها يمثل خط الدفاع الأول عن الأمن والاستقرار.

وأعلن عزمه تطوير أدوات العمل الدبلوماسي العربي عبر تعزيز آليات الإنذار المبكر، والدبلوماسية الوقائية، وإدارة الأزمات، بما يتيح تحركًا عربيًا أكثر سرعة وفاعلية قبل تفاقم الأزمات.

وفي إطار الإصلاح المؤسسي، تعهد بقيادة الأمانة العامة وفق معيار الإنجاز، مؤكدًا أن المؤسسات تُقاس بما تحققه على أرض الواقع، وليس بما تعلنه من أهداف، موضحًا أن إعادة هيكلة الأمانة العامة وترسيخ ثقافة المتابعة والتنفيذ ستكونان ضمن أولويات المرحلة المقبلة.

وأكد الأمين العام أن الاستثمار في الشباب والمرأة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة استراتيجية، مشيرًا إلى أن الدول التي تستثمر في عقول أبنائها هي الأكثر قدرة على صناعة مستقبلها وتعزيز مكانتها الدولية.

كما شدد على أن الاقتصاد بات جزءًا من منظومة الأمن القومي، في ظل التحديات المرتبطة بالغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد، مؤكدًا أن الجامعة ستعمل على تحويل التكامل الاقتصادي العربي إلى مشروعات عملية تحقق الاستقرار وتنعكس مباشرة على المواطن العربي.

وكشف نبيل فهمي عن خمسة مسارات رئيسية لعمل جامعة الدول العربية خلال المرحلة المقبلة، تشمل بناء دبلوماسية عربية أكثر استباقية، وترسيخ ثقافة المتابعة والتنفيذ، وإعادة هيكلة الأمانة العامة، والاستثمار في الإنسان العربي والتكنولوجيا، وربط العمل السياسي بالتنمية وتوسيع دائرة المشاركة.

وفي ختام المؤتمر، دعا نبيل فهمي الدول العربية إلى العمل المشترك بروح الشراكة والمسؤولية، وقال: “أمد يدي إلى جميع الدول العربية، وإلى كل من يؤمن برسالة جامعة الدول العربية، لنعمل معًا بروح الشراكة والمسؤولية، فإما أن نصنع مستقبلنا بأيدينا أو يصنعه غيرنا عنا”.